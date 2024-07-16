Мужчина узнал секрет жены и потерял интерес к сексу с ней

Мужчина, узнавший о том, что его жена флиртовала с коллегой, пожаловался эксперту по отношениям Сьюзи Годсон на то, что после этого полностью потерял интерес к сексу с супругой. Мнение специалистки относительного того, можно ли сохранить этот брак, приводит издание Irish Examiner.

Мужчина рассказал, что жена сама призналась, что несколько месяцев флиртовала с коллегой, а однажды чуть не отправилась к нему домой. «Конечно, откровенное признание лучше измены, но я потерял интерес к сексу с ней. У меня будто сработал выключатель. Как мне исправить ситуацию?» — поинтересовался обманутый супруг.

Годсон обратила внимание на то, что снижение либидо и отказ от секса — естественная реакция психики в подобной ситуации. Это защитная реакция, так как секс делает человека уязвимым перед партнером. Также эксперт добавила, что жена совершила измену, хоть и не отправилась домой к коллеге.

«Она флиртовала много месяцев. Она предала вас. И то, что она сама во всем призналась, не дает ей превосходства над вами. И теперь она не может просто отмахнуться от своего поступка, списав все на алкоголь», — заявила Годсон.

Доверие — это основа, на которой строятся все здоровые, эмоционально безопасные сексуальные отношения, и практически невозможно испытывать желание к тому, кому вы не доверяете, продолжила Годсон. И если обманутый муж хочет сохранить брак, то выход может быть только один — парная семейная психотерапия, заключила специалистка.

Ранее Годсон научила находящихся в долгом браке женщин получать удовольствие от секса. Она посоветовала практиковать 15-минутное снятие стресса и отключение тревожных мыслей.