Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные для утилизации боеприпасы

Минобороны Украины: ВСУ вернули переданные на утилизацию избыточные боеприпасы

Вооруженным силам Украины (ВСУ) вернули боеприпасы, переданные на утилизацию. Об этом сообщило Минобороны страны в Telegram.

«Министерство обороны Украины вернуло в Вооруженные силы Украины значительное количество боеприпасов различных калибров, которые [до начала конфликта] были переданы предприятиям для утилизации как избыточные», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны Украины уточнили, что речь идет в том числе о боеприпасах к стрелковому оружию, артиллерийских выстрелах и комплектующих элементах. Боеприпасы уже используются на передовой.

16 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении Киевом 50 тысяч снарядов от Чехии. По его словам, часть из них уже была передана на линию фронта. Премьер также выразил надежду, что в будущем страны смогут вместе производить боеприпасы.