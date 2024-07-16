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18:37, 16 июля 2024Бывший СССР

Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные для утилизации боеприпасы

Минобороны Украины: ВСУ вернули переданные на утилизацию избыточные боеприпасы

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) вернули боеприпасы, переданные на утилизацию. Об этом сообщило Минобороны страны в Telegram.

«Министерство обороны Украины вернуло в Вооруженные силы Украины значительное количество боеприпасов различных калибров, которые [до начала конфликта] были переданы предприятиям для утилизации как избыточные», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны Украины уточнили, что речь идет в том числе о боеприпасах к стрелковому оружию, артиллерийских выстрелах и комплектующих элементах. Боеприпасы уже используются на передовой.

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16 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении Киевом 50 тысяч снарядов от Чехии. По его словам, часть из них уже была передана на линию фронта. Премьер также выразил надежду, что в будущем страны смогут вместе производить боеприпасы.

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      Екатерина Грищенко
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