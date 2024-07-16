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10:07, 16 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе оценили вероятность наступления ВСУ

N-TV: Украине не хватит сил начать наступление из-за продвижения ВС РФ вперед

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинской армии не хватит сил начать наступление из-за стабильного продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ вперед. Вероятность наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценила корреспондентка Кавита Шарма в репортаже для немецкого канала N-TV.

«Аналитики оценивают военную стратегию ВС России как базирующуюся на медленном, устойчивом наступлении, которое предполагает, что ВСУ не хватит сил для контрнаступления в обозримом будущем», — заявила журналистка.

Корреспондентка выразила мнение, что обещанные Западом Киеву истребители F-16 не изменят положение ВСУ на фронте в их пользу. Как утверждает Шарма, украинская армия получит от западных стран лишь старые модели самолетов.

Ранее замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что Бельгия поставит Киеву 30 истребителей F-16 к 2028 году.

При этом президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны передать Киеву 128 таких самолетов, отметив, что это равно их общему количеству, которое имеется у западных партнеров.

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      Олег Давыдов
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