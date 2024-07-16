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15:26, 16 июля 2024Забота о себе

Названы главные способы снизить риск рака

Онколог О'Салливан: при объеме талии более 86 сантиметров повышается риск рака

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

Примерно 70 процентов случаев рака печени связаны с ожирением, заявил британский онколог Шиван Сивакумар. Другие риски этого опасного заболевания и способы снизить их он и его коллега онколог Джо О'Салливан назвали The Guardian.

Сивакумар подчеркнул, что главным и наиболее известным фактором развития рака является курение. Однако, по его мнению, доля активных курильщиков постепенно снижается, а вот людей с избыточной массой тела становится только больше. Онколог уточнил, что в Великобритании у каждого третьего человека есть лишний вес, и это создает большую угрозу для здравоохранения.

О'Салливан добавил, что при ожирении риску подвергается не только печень. По его словам, избыточная масса тела также является главным провоцирующим фактором рака предстательной железы. «Все что увеличивает ваш живот — избыточное потребление жира, углеводов, мяса — повышает риск рака», — заявил врач. Он уточнил, что серьезная опасность появляется, когда объем талии становится более 86 сантиметров.

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Онкологи также полагают, что неправильное питание и в особенности диета, состоящая из полуфабрикатов, является одной из причин роста онкологических заболеваний среди молодых людей. Сивакумар подчеркнул, что пока нет четкого понимания, как ультраобработанные продукты влияют на процесс образования и распространения раковых клеток. Тем не менее он призвал свести к минимуму потребление всевозможных полуфабрикатов и отдавать предпочтение натуральным продуктам.

Ранее терапевт Зоуи Уильямс рассказала, что некоторые родинки могут переродиться в раковые. Главной отличительной чертой таких родинок она назвала изменение размера и цвета.

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      Екатерина Улитина
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