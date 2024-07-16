Овечкина включили в топ-100 спортсменов XXI века

Александр Овечкин попал в топ-100 спортсменов XXI века по версии ESPN

Российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина включили в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии американского телеканала ESPN. Об этом сообщается на сайте канала.

Россиянин попал на 54-е место. Он обошел футболиста Килиана Мбаппе (65-е место), боксера Мэнни Пакьяо (71), а также еще двух футболистов: Роналдо (87) и Златана Ибрагимовича (95).

На данный момент ESPN опубликовал список до 51-го места. Остальные части рейтинга будут опубликованы позднее.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли-2018. В составе сборной России он трижды побеждал на чемпионате мира.