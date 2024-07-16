Обнаружена потенциально обитаемая океаническая планета

Телескоп Уэбба обнаружил потенциально обитаемую океаническую планету

Астрономы заявили, что экзопланета LHS 1140 b, расположенная относительно близко к Земле, может стать первой обнаруженной планетой с потенциально пригодным для жизни жидким океаном за пределами нашей Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Экзопланета LHS 1140 b находится на расстоянии 48 световых лет от Земли и располагается в так называемой зоне Златовласки или зоне обитания — области вокруг родительской звезды, где может существовать жидкая вода. Ранее считалось, что эта планета представляет собой мини-Нептун с плотной атмосферой из водорода и гелия, но новые наблюдения с помощью телескопа Уэбба подтвердили, что это каменистая суперземля.

Исследователи проанализировали атмосферу экзопланеты во время ее транзита — прохождения на фоне звезды. Телескоп не обнаружил признаков водорода и гелия, что исключает сценарий мини-Нептуна. Плотность планеты указывает на наличие значительного количества воды, что делает ее уникальной среди известных экзопланет.

По оценкам исследователей, от 10 до 20 процентов массы экзопланеты составляет вода. В зависимости от атмосферы, эта вода может находиться в жидком или ледяном состоянии. Важную роль в определении агрегатного состояния воды играет наличие газов, таких как углекислый газ. Телескоп Уэбба также обнаружил признаки азота, что является потенциальным ингредиентом для жизни.

Согласно результатам моделирования, поверхность планеты может быть покрыта льдом, но в области, где планета наиболее сильно подвергается излучению звезды, может находиться огромный жидкий океан диаметром около 4000 километров. Жидкая вода также может быть скрыта под толстой коркой льда, как на некоторых лунах Юпитера и Сатурна.

Астрономы планируют получить еще несколько часов рабочего времени телескопа Уэбба, чтобы больше узнать о LHS 1140 b. На подтверждение наличия атмосферы потребуется не менее года, а на обнаружение углекислого газа — два-три года.