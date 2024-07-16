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14:07, 16 июля 2024Наука и техника

Раскрыта погода на коричневых карликах

MNRAS: создана карта изменения погоды на двух коричневых карликах

Фото: Freedom_Marussia / Shutterstock / Fotodom

Астрономы Эдинбургского университета, Тринити-колледжа в Дублине, Университета Вирджинии и других учреждений раскрыли экстремальные атмосферные условия на коричневых карликах за пределами нашей Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые использовали космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) НАСА, чтобы изучить два коричневых карлика, получивших общее название WISE 1049AB. Эти объекты окутаны облаками горячей пыли при температуре 950 градусов Цельсия, что было выявлено благодаря анализу световых волн, излучаемых их поверхностями.

Команда исследователей отслеживала атмосферу каждого коричневого карлика, измеряя изменения в яркости света, которые возникают по мере появления и исчезновения облачных областей. Используя кривые блеска, ученые смогли создать трехмерную картину изменения погоды на карликах в течение суток, продолжительность которых составляет от пяти до семи часов.

Также был построен график изменения света в зависимости от длины волны, что позволило выявить наличие в атмосфере и взаимодействие различных газов, таких как вода, метан и оксид углерода. Это открытие помогает глубже понять природу коричневых карликов как потенциального звена между звездами и планетами.

Авторы отмечают, что результаты этого исследования могут трансформировать понимание миров за пределами Солнечной системы и помочь в изучении условий на гигантских экзопланетах. В дальнейшем методы, разработанные в ходе этого исследования, могут быть использованы для обнаружения погоды на пригодных для жизни планетах, подобных Земле.

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      Александр Еникеев
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