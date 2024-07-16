Покушение на Трампа назвали крупнейшим провалом Секретной службы США за десятилетия

WSJ: покушение на Трампа — крупнейший провал Секретной службы США за десятилетия

Покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа стало крупнейшим за десятилетия провалом Секретной службы США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Реальность такова, что нет никаких оправданий тому, что Секретная служба не смогла выделить достаточных ресурсов для наблюдения за открытой крышей в 100 ярдах (91 метр — прим. «Ленты.ру») от места происшествия», — цитирует издание бывшего сотрудника Секретной службы Билла Пикла.

Просчет Секретной службы намерены расследовать несколько парламентских комитетов. Глава комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер уже назначил на 22 июля слушания с участием директора Секретной службы Кимберли Читл, отмечает WSJ.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал покушение на Трампа провалом служб безопасности.