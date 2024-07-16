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16:45, 16 июля 2024Бывший СССР

Порошенко пожаловался на прохлаждающуюся Верховную Раду

Экс-президент Украины Порошенко пожаловался на прохлаждающуюся Верховную Раду

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины, депутат Петр Порошенко пожаловался на прохлаждающуюся Верховную Раду на фоне призывов властей к народу отказаться от кондиционеров. Его слова приводит ТАСС.

«Пока тут Верховная Рада прохлаждается не только в переносном, но и в прямом смысле под работой кондиционеров», — сказал он.

15 июля депутат Рады Даниил Гетманцев предложил украинцам бороться с аномальной жарой при помощи ведра и колодца. Он заявил, что 40 тысяч лет до рождения поколения, выросшего с кондиционерами, человечество справлялось со зноем с помощью пруда. По его мнению, такой вариант поможет украинцам «весело» преодолеть жаркую погоду.

Ранее Минэнерго Украины призвало жителей страны экономно потреблять электроэнергию. Кроме того, ведомство предупредило о возможном росте использования электричества, в том числе из-за активной работы кондиционеров.

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      Кристина Есикова
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