Порошенко внесет залог за подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко внесет залог за экс-командира одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Романа Червинского, обвиняемого в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах украинского аэродрома Канатово. Об этом председатель фракции «Европейской солидарности» в украинском парламенте Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что Порошенко и члены его парламентской фракции решили внести залог общей суммой в девять миллионов гривен за Червинского, которого также подозревают в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». При этом, как заявила Геращенко, дело против экс-командира ССО ВСУ депутаты считают политически мотивированным.

16 июля сообщалось, что украинский суд постановил освободить Червинского под залог. Позднее его адвокат Андрей Иосипов заявил, что бывший командир ССО ВСУ не сможет внести многомиллионный залог.

В 2023 году о причастности Червинского к подрыву «Северных потоков» писала американская газета The Washington Post. По информации издания, он действовал не в одиночку и не занимался планированием операции, а лишь подчинялся приказам высокопоставленных украинских чиновников, которыми руководил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.