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16:58, 16 июля 2024Экономика

Работников бывшего завода Nissan в России отправили в отпуск

Сотрудников выпускающего Xcite «Автозавода Санкт-Петербург» отправили в отпуск

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Бывшая площадка Nissan в России, «Автозавод Санкт-Петербург» с 22 июля остановит сборку автомобилей Xcite. Об отправке работников предприятия в отпуск со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «Интерфакс».

Предприятие работало под брендом Nissan с 2009 по 2022 год. После ухода японской компании с российского рынка завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа. Позднее на площадке на основе модели FAW Bestune T77 начали собирать автомобили Lada, однако затем сотрудничество с китайским концерном разорвали.

Логотип с буквой X, вписанной в овал, зарегистрировали в январе 2024 года. Под этим брендом собирались выпускать легковые спортивные, беспилотные автомобили, фургоны, автоприцепы, двигатели, запчасти для машин, а также игрушки и елочные украшения. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, линейка продукции предприятия расширится за счет партнерских, лицензионных проектов.

В Санкт-Петербурге первый в России дилерский центр российского бренда Xcite открыли в конце мая. Кроссоверы X-Cross 7 поступили в продажу в двух комплектациях — Enjoy и Techno. Их рекомендованная розничная цена стартовала от 2,499 миллиона рублей.

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