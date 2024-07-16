Расшифровка черных ящиков разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 завершена

ТАСС: расшифровка черных ящиков разбившегося в Подмосковье SSJ-100 завершена

Расшифровка черных ящиков разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

О том, что специальная комиссия приступила к расшифровке черных ящиков воздушного судна, стало известно ранее во вторник, 16 июля. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что специалисты готовят итоговый технический документ о причинах крушения лайнера.

Ранее сообщалось, что Sukhoi Superjet 100 мог упасть в Подмосковье из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check).

Пассажирский самолет авиакомпании «Газпром Авиа» разбился под Коломной днем 12 июля. Он выполнял тестовый полет после ремонта на заводе в Луховицах. На борту было три человека, они не выжили.