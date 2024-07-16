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06:01, 16 июля 2024Россия

Глава Рособрнадзора предложил реформу школьных экзаменов

Музаев: баллы ОГЭ нужно учитывать при поступлении в колледжи и техникумы

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости реформы школьных экзаменов. Об этом он заявил в интервью РБК.

По мнению Музаева, при поступлении учащихся в колледжи и техникумы необходимо учитывать не только аттестаты, но и результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса. Он пояснил, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников. «Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — отметил Музаев.

Собеседник издания также предложил реформировать экзамены в девятом классе. Он пояснил, что сейчас возникает справедливый вопрос о том, для чего сдают экзамены в девятых классах. «Экзамены в девятых классах надо переформатировать в первую очередь с учетом целеполагания, чтобы понимать, для чего мы их проводим», — заключил он.

О том, что модель поступления в колледжи через конкурс аттестатов перестала работать, Музаев заявлял еще осенью 2023 года. Он пояснил, что зачастую документ об образовании выдается девятикласснику лишь для того, чтобы он спокойно поступил в техникум или колледж, и «не портил картинку» в 10-м классе.

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      Марина Совина
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