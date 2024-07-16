Северокорейский делегат утонул в Москве

SHOT: делегат из КНДР утонул в Москве

Член прибывшей в Москву делегации из КНДР, представитель северокорейского сельхозпредприятия Ким Кум Чоль утонул, отдыхая на пляже в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Тревогу забили коллеги Кима, которые спустя несколько часов обнаружили на берегу только его вещи. Они обратились за помощью в полицию. Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли. А уже на следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже опознали», — говорится в публикации.

В марте делегация министра внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Москву. В ходе посещения Мавзолея Ленина делегаты поклонились первому советскому лидеру.