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09:29, 16 июля 2024Мир

Северокорейский делегат утонул в Москве

SHOT: делегат из КНДР утонул в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Член прибывшей в Москву делегации из КНДР, представитель северокорейского сельхозпредприятия Ким Кум Чоль утонул, отдыхая на пляже в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Тревогу забили коллеги Кима, которые спустя несколько часов обнаружили на берегу только его вещи. Они обратились за помощью в полицию. Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли. А уже на следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже опознали», — говорится в публикации.

В марте делегация министра внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Москву. В ходе посещения Мавзолея Ленина делегаты поклонились первому советскому лидеру.

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      Глеб Бажуткин
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