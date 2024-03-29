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12:39, 29 марта 2024Мир

Северокорейский министр навестил Ленина

Делегация министра внешнеэкономических дел КНДР посетила Мавзолей Ленина

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Делегация министра внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Мавзолей Ленина и Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе посещения мавзолея они поклонились Ленину. Северокорейская делегация также посетили могилы советских лидеров, расположенные у кремлевской стены.

Делегацию сопровождал председатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

Ранее российская делегация во главе с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным посетила столицу Северной Кореи Пхеньян. За время визита Нарышкин встретился с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Помимо этого российская делегация провела переговоры с сотрудниками северокорейского ведомства.

28 марта Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР. Отмечается, что подобное вето может также привести к роспуску Группы экспертов, которые наблюдают за соблюдением режима санкций против Северной Кореи.

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      Семен Александров
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