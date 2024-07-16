СКА не будет выступать на арене за 60 миллиардов рублей

Хоккейный клуб СКА не будет выступать на «СКА Арене» в сезоне-2024/2025

Хоккейный клуб СКА не будет выступать на «СКА Арене» в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте клуба.

Команда будет проводить домашние матчи в Ледовом дворце, поскольку он соответствует требованиям безопасности. «По оценке экспертов, с учетом масштабов "СКА Арены" и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — отметили в клубе.

В начале июня 2024-го на новом стадионе, на который, по приблизительным оценкам, потратили около 60 миллиардов рублей, произошел пожар. В результате выгорел электронный информационный видеоборт, оплавились и сгорели 200 квадратных метров трибун, а также пластиковое покрытие чаши главной арены.

«СКА Арена» является крупнейшим хоккейным стадионом в мире. Первый матч на нем прошел 11 февраля 2024 года: на встрече между СКА и «Сочи» присутствовал 21 481 зритель, что стало рекордом КХЛ.