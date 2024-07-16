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11:34, 16 июля 2024Россия

Информацию о спасении Трампа телохранительницей из России назвали фейком

Марков назвал фейком информацию о спасшей Трампа телохранительнице из России

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российский политолог Сергей Марков назвал фейком информацию об уроженке Рязани, которая была одной из телохранительниц и спасла экс-президента США Дональда Трампа во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Свой комментарий по ситуации эксперт опубликовал в Telegram-канале.

Марков отметил, что в России подозревали о недостоверности информации о женщине, прикрывавшей Трампа.

«И фейк неприятный, если честно. Какое-то желание быть в лучшем мире. Есть в этом что-то от преклонения перед Америкой», — написал политолог.

До этого сообщалось, что телохранительница, закрывшая экс-президента США при покушении, якобы родилась в Рязанской области, была ученицей рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой. Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля. Стрелка ликвидировали в 140 метрах от трибуны, где выступал бывший американский президент. Позже дома и в машине у преступника нашли взрывные устройства.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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