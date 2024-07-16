США ответили на предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.
«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. (...) Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — ответил Миллер.
Ранее Лавров заявил, что существует необходимость конкретных шагов по снятию исходящих от Запада угроз для России. Министр указал, что они должны предприниматься вместе с политико-дипломатическим урегулированием. Также он пообещал представить в ООН оценку кризиса на Украине.