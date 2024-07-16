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22:35, 16 июля 2024Мир

США ответили на предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

Миллер отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине

Фото: Stan Szeto / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.

«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. (...) Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — ответил Миллер.

Ранее Лавров заявил, что существует необходимость конкретных шагов по снятию исходящих от Запада угроз для России. Министр указал, что они должны предприниматься вместе с политико-дипломатическим урегулированием. Также он пообещал представить в ООН оценку кризиса на Украине.

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      Марина Совина
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