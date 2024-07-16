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21:07, 16 июля 2024Бывший СССР

В МИД пообещали представить в ООН оценку кризиса на Украине

Глава МИД Лавров пообещал представить в ООН оценку кризиса на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал представить в ООН оценку кризиса на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Ну, кого представляет [президент Украины Владимир] Зеленский, (...) кого представляли те, кто совершили госпереворот в Киеве. Поэтому это все от лукавого, полный правовой нигилизм, и мы об этом еще подробно завтра поговорим на большой пресс-конференции», — заявил дипломат.

Он отметил, что риторика представителей западных стран о международном праве в контексте украинского кризиса упускает принципы, сформулированные постановлениями ООН.

Ранее Лавров заявил, что существует необходимость конкретных шагов по снятию исходящих от Запада угроз для России. Министр указал, что они должны предприниматься вместе с политико-дипломатическим урегулированием.

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      Глеб Палехов
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