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18:50, 16 июля 2024Бывший СССР

Рогов сообщил об отступлении ВСУ севернее Урожайного

Рогов: ВСУ отступили севернее Урожайного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после взятия Российской армией под контроль села Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР) отступили на позиции севернее населенного пункта. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики откатились севернее Урожайного, где пытаются перегруппироваться и занять новые позиции. Сейчас там идут бои», — приводятся в публикации слова Рогова.

Он отмечает, что в самом Урожайном все еще продолжаются фильтрационные мероприятия.

Ранее Рогов объяснил военное значение Урожайного. По его словам, взятие под контроль населенного пункта поможет российским войскам продвигаться в ходе специальной военной операции.

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      Глеб Палехов
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