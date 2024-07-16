Рогов: ВСУ отступили севернее Урожайного

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после взятия Российской армией под контроль села Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР) отступили на позиции севернее населенного пункта. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики откатились севернее Урожайного, где пытаются перегруппироваться и занять новые позиции. Сейчас там идут бои», — приводятся в публикации слова Рогова.

Он отмечает, что в самом Урожайном все еще продолжаются фильтрационные мероприятия.

Ранее Рогов объяснил военное значение Урожайного. По его словам, взятие под контроль населенного пункта поможет российским войскам продвигаться в ходе специальной военной операции.