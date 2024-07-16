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16:48, 16 июля 2024Спорт

Тренер рассказала о сроках подтяжки фигуры

Фото: mr lee / Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала в беседе с «Лентой.ру», за какое время можно подтянуть фигуру и как ускорить этот процесс.

Бахтурина объяснила, что сроки зависят от цели и совокупности других факторов. «Если в планах сбросить два лишних килограмма и привести свои мышцы в тонус — это будет один период. Если стоит глобальная цель, например, похудеть на 15 килограммов или накачать активную мускулатуру, то понадобится гораздо больше времени и энергии», — заявила она.

Как отметила специалист, в любом случае быстрых результатов ждать не стоит. Она подчеркнула, что все экспресс-методы, быстрые диеты и голодовки приводят только к временному результату и дополнительному стрессу для организма, который затем может компенсироваться перееданием. Как следствие, у человека ухудшается здоровье — постоянно изменяется вес, портится кожа и волосы.

Чтобы привести фигуру в тонус и добиться устойчивого результата без стресса, тренер посоветовала подойти к вопросу комплексно. «Необходимо комбинировать тренировки и питание, важно соблюдать водный баланс, а также желательно получить рекомендации врача», — рассказала Бахтурина. Она посоветовала заниматься три раза в неделю, чередуя силовые тренировки и растяжку, придерживаться одинакового режима дня и сна, сбалансированно питаться и следить за водным балансом.

Ранее Бахтурина дала советы для занятий спортом в жаркую погоду. Специалист рекомендовала не тренироваться на улице при температуре воздуха выше 27-30 градусов Цельсия.

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      Дарья Коршунова
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