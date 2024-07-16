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19:33, 16 июля 2024Спорт

УЕФА назвал лучший гол Евро-2024

УЕФА назвал гол Ламина Ямаля в ворота сборной Франции лучшим на Евро-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал гол форварда сборной Испании Ламина Ямаля в ворота Франции лучшим на Евро-2024. Об этом сообщается на сайте организации.

Испанец отличился в полуфинальном матче турнира. В первом тайме игрок нанес обводящий удар в девятку из-за пределов штрафной. Выбор в пользу Ямаля сделали технические наблюдатели УЕФА.

В союзе рассказали, что второе место отдали голу англичанина Джуда Беллингема ударом через себя в матче 1/8 финала против Словакии. Тройку лучших мячей замкнул гол ударом из-за пределов штрафной швейцарца Шердана Шакири в ворота Шотландии на групповом этапе.

Евро-2024 проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сборная Испании со счетом 2:1 победила Англию.

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      Алексей Гусев
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