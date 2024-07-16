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04:53, 16 июля 2024Бывший СССР

Украине предрекли превращение в страну пенсионеров

Депутат Рады Южанина заявила, что на Украине к осени останутся лишь пенсионеры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине в ближайшие месяцы могут остаться только пенсионеры. Об этом YouTube-каналу Новости.Live рассказала депутат Верховной рады Нина Южанина.

По ее словам, такой сценарий становится вероятен из-за проблем с энергоснабжением. «Семьи, в которых есть дети, не смогут справиться с теми трудностями, которые сейчас стоят перед ними», — указала парламентарий. Так Южанина отреагировала на слова главы комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева, призвавшего украинцев «весело преодолевать» аномальную жару и перебои с электричеством при помощи ведер с водой вместо кондиционеров.

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