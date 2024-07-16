Украине предрекли превращение в страну пенсионеров

Депутат Рады Южанина заявила, что на Украине к осени останутся лишь пенсионеры

На Украине в ближайшие месяцы могут остаться только пенсионеры. Об этом YouTube-каналу Новости.Live рассказала депутат Верховной рады Нина Южанина.

По ее словам, такой сценарий становится вероятен из-за проблем с энергоснабжением. «Семьи, в которых есть дети, не смогут справиться с теми трудностями, которые сейчас стоят перед ними», — указала парламентарий. Так Южанина отреагировала на слова главы комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева, призвавшего украинцев «весело преодолевать» аномальную жару и перебои с электричеством при помощи ведер с водой вместо кондиционеров.