В Раде возмутились сроками медкомиссии для мобилизованных

Депутат Рады Камельчук: медкомиссия мобилизованного проходит за пять-семь минут

Военно-врачебная комиссия (ВВК) для мобилизованного на Украине проходит за пять-семь минут. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук в эфире «Новини.LIVE».

Камельчук прокомментировал случаи мобилизации военнообязанных с заболеваниями. По его информации, прохождение медкомиссии в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») занимает пять-семь минут.

«Как вы думаете, возможно ли успеть нормально провести ВВК?» — возмутился депутат. Он подчеркнул, что новобранцы с медицинскими противопоказаниями становятся проблемой для подразделений ВСУ. Политик добавил, что без требований повторного обследования комиссии чаще всего выносят решение о призыве.

Ранее агентство Reuters сообщило об очередях из желающих получить отсрочку от мобилизации. Как рассказали украинские чиновники, «очень большая» часть мужчин пытается получить отсрочку от призыва.