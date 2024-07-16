В России автобус влетел в остановку с людьми около открывшего двери посреди дороги такси

В Татарстане автобус въехал в остановку около открывшего двери на дороге такси

В Татарстане автобус влетел в остановку с людьми около таксиста, который открыл двери автомобиля посреди дороги. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash lptash.

На кадрах видно стоящее напротив остановки общественного транспорта такси. В один момент дверь автомобиля открывается, и оттуда выходит человек. Параллельно с этим к остановке пытается подъехать автобус.

По данным авторов канала, пассажирский транспорт влетел в остановку. Пострадавших нет. Водитель такси уехал с места инцидента.

Ранее в Самаре автобус протаранил остановку общественного транспорта, где находились люди. Пострадал, по предварительным данным, один человек, его госпитализировали. Причиной аварии стало то, что водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства.