В штабе Трампа заявили о готовности к любому развитию событий

Старший советник штаба Трампа заявил о готовности к любому развитию событий

Старший советник штаба бывшего президента США Дональда Трампа Крис Ласивита заявил о готовности к любому развитию событий. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, штаб также готов к возможному отказу демократов от действующего американского лидера Джо Байдена в качестве своего кандидата. По его словам, кампания главы Белого дома всегда была кампанией Байден-Харрис. «Но если Байден не может быть кандитатом, то как он может быть президентом», — заявил он.

Ласивита добавил, что инфляция, положение Соединенных Штатов в мире, проблемы на границе являются последствиями политики Байдена и Харрис. «Особой перемены в наших подходах не произойдет, потому что проблемы не переменятся», — сказал он.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что Байден недостаточно информирован о ходе предвыборной гонки из-за того, что он прислушивается к узкому кругу своих советников, которые не вводят его в курс событий.