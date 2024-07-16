В Таджикистане решили набрать абитуриентов для поступления в вузы МВД России

В Таджикистане объявили набор абитуриентов для поступления в вузы МВД России

В Таджикистане решили набрать абитуриентов для поступления в вузы Министерства внутренних дел (МВД) России на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщило МВД Таджикистана.

Отмечается, что набор объявлен в рамках сотрудничества между ведомствами. «Обучение абитуриентов в образовательных учреждениях МВД Российской Федерации на степень бакалавра установлено сроком на пять лет», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, при отборе кандидатов будет учитываться уровень знаний, культуры и моральной зрелости. Студенты будут обучаться на русском языке.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал отношения России и Таджикистана теплыми. При этом он также предостерег республику от дружбы с США.