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12:16, 16 июля 2024Бывший СССР

В Таллине захотели изменить мышление жителей при помощи Киева

Солман: Московский бульвар в Таллине крайне важно переименовать в Киевский

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Таллине захотели переименовать Московский бульвар в Киевский для изменения мышления жителей города. Об этом заявила заместитель председателя эстонской партии «Отечество» Рийна Солман, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По ее словам, изменение названия бульвара «крайне важно» для горожан. Солман подчеркнула, что такое переименование — в интересах самих жителей района Ласнамяэ, где и находится Московский бульвар.

«Только за последние несколько десятилетий в Таллине были переименованы сотни улиц. Например, после восстановления независимости в Таллине исчезли улицы Ломоносова, Федюнинского и другие, не сочетаемые с нашей культурологией», — добавила вице-председатель партии «Отечество».

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О планах властей Таллина переименовать Московский бульвар в Таллине стало известно 10 июля. Предполагается, что новое название бульвар получит не позднее октября текущего года.

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      Екатерина Грищенко
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