Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 16 июля 2024Бывший СССР

Зеленский предложил лишать госнаград за поддержку России

Зеленский внес в Верховную Раду закон о лишении госнаград за поддержку России

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о лишении государственных наград за поддержку России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Мною инициирован законопроект, способный восстановить справедливость именно в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате своих собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев», — заявил глава украинского государства.

Он предложил лишать «причастных к распространению пропаганды» госнаград «Герой Украины» и «За заслуги» и заявил, что люди, поддерживающие Москву, достойны называться лишь «предателями».

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в неверии в победу Киева. По ее словам, генерал готов подписать акт о капитуляции.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные впервые пленили бойцов батальона ВСУ «Шквал». Он состоит из бывших заключенных

      Глава МИД Венгрии призвал ООН выступить за урегулирование конфликта на Украине

      Муж стал спать на заднем дворе и наладил отношения с женой

      Участник теракта в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово»

      На Солнце произошла мощнейшая за лето вспышка

      На юге России будут усиленно вылавливать нудистов

      Китай в ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов

      Четверых членов российской ОПГ осудили за аферы с недвижимостью на 203 миллиона рублей

      На «Архипелаге 2024» рассказали о способах формирования имиджа российских регионов

      Стало известно о недовольстве Украины выбором Трампа кандидата в вице-президенты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше