Зеленский предложил лишать госнаград за поддержку России

Зеленский внес в Верховную Раду закон о лишении госнаград за поддержку России

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о лишении государственных наград за поддержку России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Мною инициирован законопроект, способный восстановить справедливость именно в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате своих собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев», — заявил глава украинского государства.

Он предложил лишать «причастных к распространению пропаганды» госнаград «Герой Украины» и «За заслуги» и заявил, что люди, поддерживающие Москву, достойны называться лишь «предателями».

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в неверии в победу Киева. По ее словам, генерал готов подписать акт о капитуляции.