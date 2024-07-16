Женщина воссоединилась с младшим братом после 30 лет поисков

В Великобритании женщина воссоединилась с братом, о котором не знала 20 лет

В Великобритании участница телепередачи Long Lost Family («Давно потерянная семья») воссоединилась с братом, о котором долгое время не знала, спустя 30 лет поисков. Об этом пишет Daily Mail.

Шэрон Томас рано потеряла мать, ее воспитывали бабушка и дедушка. «Мои бабушка и дедушка были по-настоящему милыми, добрыми, дружелюбными людьми, но мне хотелось, чтобы у меня были мама, папа, братья и сестры, хотя я бы никогда никому в этом не призналась», — рассказала женщина о своем детстве.

Дед раскрыл Шэрон семейный секрет, когда ей исполнилось 20 лет. Тогда она узнала, что у нее есть младший брат. Оказалось, что через два года после появления на свет Шэрон ее мать родила мальчика, которого назвали Дин. Однако бабушка Шэрон стыдилась того, что у ее дочери, не состоящей в браке, появился уже второй ребенок. По этой причине она заставила ее отдать Дина в приемную семью.

С помощью команды телевизионной программы Шэрон удалось найти младшего брата. Выяснилось, что его зовут Крейг и он живет всего в 32 километрах от объявившейся родственницы. Он рассказал, что провел детство в любящей семье. В 18 лет он пытался найти биологическую мать, но безуспешно. Крейг поблагодарил команду Long Lost Family за то, что они организовали его встречу с сестрой. «Я уверена, если бы мама смотрела на нас сверху вниз, она была бы очень рада, что мы нашли друг друга», — отметила Шэрон.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пожилая женщина воссоединилась с родным братом, которого не видела 60 лет. Она узнала, что сначала их забрали из детского дома вместе, но через полтора месяца мальчика отдали другой приемной семье.