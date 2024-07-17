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10:16, 17 июля 2024Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в бикини, состоявшем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. При этом на размещенных фото видно, что раздельный купальник оформлен абстрактным принтом. Манекенщица позировала на фоне моря, принимая различные позы.

«Летняя мечта», — подписала она пост.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и блогерша Виктория Боня отреагировала на роман своего бывшего жениха миллионера Алекса Смерфита с Алессандрой Амбросио.

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      Мария Винар
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