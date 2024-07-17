Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:43, 17 июля 2024Путешествия

Американка отравила себя и пятерых друзей цианидом из-за огромных долгов

Daily Mail: в номере отеля в Бангкоке нашли мертвыми шестерых иностранцев

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Сотрудница отеля в Бангкоке нашла в номере шестерых иностранцев без признаков жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что четверо из них были гражданами Вьетнама, а двое — США. Полиция предполагает, что они отравились цианидом, добавленным в кофе. Более того, токсичное вещество могла подсыпать в напитки одна из отравившихся.

Правоохранители заподозрили в случившемся 56-летнюю американку Шерин Чонг. Известно, что она убедила присутствовавших вложить огромные суммы в проект больницы в Японии, однако в результате друзья лишились 10 миллионов батов (24,5 миллиона рублей). По версии полиции, Чонг отравила всю компанию из-за долгов.

Материалы по теме:
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023

Также известно, что иностранцев нашли в разных комнатах гостиничного номера, в связи с чем можно предположить, что они не употребляли яд сознательно и не ждали вместе, пока он подействует. Кроме того, у них были забронированы экскурсии с гидами на время отдыха. Следов борьбы на месте не обнаружили.

Ранее полиция тайского острова Пхукет предостерегла туристов от воров, пытающихся отравить отдыхающих на пляжах. Путешественников призвали остерегаться людей, предлагающих марихуану, поскольку они рискуют быть ограбленными ворами-отравителями.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Российские жилые дома подверглись массовой атаке со стороны Украины

      Планы Германии сократить помощь Киеву вдвое связали с действиями Трампа

      Тренер назвал одно из самых сложных упражнений с собственным весом

      Письмо известного врача обнаружили в России

      В Харьковской области поразили более 700 энергообъектов

      Освобожденных из плена российских солдат сняли на видео

      Доля рубля в расчетах России с Европой обновила максимум

      В Германии украинец решил обманным способом заработать на соотечественниках

      Сумки неожиданного размера стали модными у звезд

      Американка отравила себя и пятерых друзей цианидом из-за огромных долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше