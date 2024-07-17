Американка отравила себя и пятерых друзей цианидом из-за огромных долгов

Daily Mail: в номере отеля в Бангкоке нашли мертвыми шестерых иностранцев

Сотрудница отеля в Бангкоке нашла в номере шестерых иностранцев без признаков жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что четверо из них были гражданами Вьетнама, а двое — США. Полиция предполагает, что они отравились цианидом, добавленным в кофе. Более того, токсичное вещество могла подсыпать в напитки одна из отравившихся.

Правоохранители заподозрили в случившемся 56-летнюю американку Шерин Чонг. Известно, что она убедила присутствовавших вложить огромные суммы в проект больницы в Японии, однако в результате друзья лишились 10 миллионов батов (24,5 миллиона рублей). По версии полиции, Чонг отравила всю компанию из-за долгов.

Также известно, что иностранцев нашли в разных комнатах гостиничного номера, в связи с чем можно предположить, что они не употребляли яд сознательно и не ждали вместе, пока он подействует. Кроме того, у них были забронированы экскурсии с гидами на время отдыха. Следов борьбы на месте не обнаружили.

Ранее полиция тайского острова Пхукет предостерегла туристов от воров, пытающихся отравить отдыхающих на пляжах. Путешественников призвали остерегаться людей, предлагающих марихуану, поскольку они рискуют быть ограбленными ворами-отравителями.