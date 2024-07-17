Арестованного замглавы МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы

Арестованного замначальника МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы

Начало событий в новости По подозрению в получении 13 миллионов рублей задержан начальник полиции российского порта

Арестованного заместителя начальника линейного управления (ЛУ) МВД России — начальника полиции Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте 48-летнего Кузбека Мурзаева отстранили от службы, в отношении него назначена служебная проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы УТМВД по Северо-Кавказскому Федеральному Округу.

Ранее сообщалось о том, что Мурзаева арестовли по подозрению в получении 13 миллионов рублей взятки. Он будет находиться в СИЗО «Лефортово» до 25 августа.

Правоохранители полагают, что Мурзаев получил деньги от представителей компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск» за то, чтобы полковник не реагировал на постоянные перегрузы судов последние два года. Также оперативники провели обыск его кабинета и обнаружили 4,4 грамма гашиша.