Начальника полиции российского порта арестовали за коррупцию

Начальника полиции порта Махачкалы отправили в СИЗО до 25 августа

Начальник полиции порта Махачкалы 48-летний полковник Кузбек Мурзаев арестован по подозрению в получении 13 миллионов рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина будет находиться в СИЗО «Лефортово» до 25 августа.

Правоохранители полагают, что Мурзаев получил деньги от представителей компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск» за то, чтобы полковник не реагировал на постоянные перегрузы судов последние два года. Также оперативники провели обыск его кабинета и обнаружили 4,4 грамма гашиша.