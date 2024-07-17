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13:45, 17 июля 2024Силовые структуры

Начальника полиции российского порта арестовали за коррупцию

Начальника полиции порта Махачкалы отправили в СИЗО до 25 августа

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Начальник полиции порта Махачкалы 48-летний полковник Кузбек Мурзаев арестован по подозрению в получении 13 миллионов рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина будет находиться в СИЗО «Лефортово» до 25 августа.

Правоохранители полагают, что Мурзаев получил деньги от представителей компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск» за то, чтобы полковник не реагировал на постоянные перегрузы судов последние два года. Также оперативники провели обыск его кабинета и обнаружили 4,4 грамма гашиша.

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      Екатерина Кашурникова
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