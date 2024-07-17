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10:10, 17 июля 2024Силовые структуры

По подозрению в получении 13 миллионов рублей задержан начальник полиции российского порта

По подозрению в получении взятки задержан начальник полиции порта Махачкалы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Начальник полиции порта Махачкалы, 48-летний полковник Кузбек Мурзаев, задержан по подозрению в получении 13 миллионов рублей взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации в Telegram-канале, правоохранители полагают, что Мурзаев получил деньги от представителей компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск» за то, чтобы полковник не реагировал на постоянные перегрузы судов последние два года. Оперативники провели обыск его кабинета и обнаружили 4,4 грамма гашиша.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова. Полицейского подозревают в получении взятки.

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      Анна Габай
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