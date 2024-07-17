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16:11, 17 июля 2024Экономика

Банкам захотели кратно увеличить штрафы за обман россиян

«Известия»: с 2025 года банкам могут кратно увеличить штрафы за обман россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российским банкам захотели кратно увеличить штрафы за обман потребителей. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

По его словам, недобросовестные практики кредитных организаций должны нести за собой серьезные последствия. Мамута рассказал, что в данный момент проект соответствующего документа готовится к внесению в Госдуму. «Я рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы в этом году закон принять», — добавил он.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что штрафы за обман россиян могут повысить до 0,1 процента от капитала банка, а в случае принятия закона в 2024 году он заработает уже с 2025-го. Если же банк не устранит нарушение после предписания Центробанка, то штраф может вырасти в 10 раз, до 1 процента от капитала.

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Новые размеры штрафов станут серьезной нагрузкой для банков, считает генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. Для крупнейших кредитных организаций страны они могут составить несколько миллиардов рублей, тогда как сейчас штраф для юрлиц за подобные нарушения составляет только 20-40 тысяч рублей.

Ранее в Центробанке рассказали, что в июне 2024 года рост потребительских цен в России несколько замедлился. Инфляция составила 0,64 процента (против 0,74 процента в мае). В годовом выражении (с поправкой на сезонность) месячный прирост цен снизился с 10,7 до 9,3 процента, однако это по-прежнему значительно выше показателей января-апреля этого года.

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