Безруков назвал отсутствие образования большой проблемой современных актеров

Народный артист России Сергей Безруков назвал большую проблему современных актеров. Его слова приводит «Пятый канал».

Безруков отметил, что у многих звезд нет профильного образования. Он признался, что у него бывают трудности при работе над одним проектом с такими артистами.

По мнению Безрукова, полностью освоить актерское мастерство можно только в высшем учебном заведении. «Поступайте в вуз и поймете, чем отличается профессиональный актер от непрофессионального», — заключил он.

Ранее российский актер и звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый выступил с критикой в адрес актеров без профессионального образования, упомянув Сашу Бортич.