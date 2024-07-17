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13:13, 17 июля 2024Культура

Безруков назвал большую проблему современных актеров

Безруков назвал отсутствие образования большой проблемой современных актеров

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Сергей Безруков назвал большую проблему современных актеров. Его слова приводит «Пятый канал».

Безруков отметил, что у многих звезд нет профильного образования. Он признался, что у него бывают трудности при работе над одним проектом с такими артистами.

По мнению Безрукова, полностью освоить актерское мастерство можно только в высшем учебном заведении. «Поступайте в вуз и поймете, чем отличается профессиональный актер от непрофессионального», — заключил он.

Ранее российский актер и звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый выступил с критикой в адрес актеров без профессионального образования, упомянув Сашу Бортич.

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      Мария Рюрикова
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