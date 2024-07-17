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07:02, 17 июля 2024Ценности

Дэвида Бекхэма засняли топлес на яхте

Футболиста Дэвида Бекхэма засняли топлес на яхте на Сардинии

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм попал в объектив папарацци во время отдыхе на Сардинии. Снимки публикует Daily Mail.

49-летнего футболиста засняли на яхте топлес в бежевых плавательных шортах. На размещенных кадрах мужчина спускался с борта в воду, а на других — катался на гидроцикле с супругой Викторией. Известно, что семья отправилась в отпуск в честь 13-летия дочери Харпер.

В декабре прошлого года стало известно, что Дэвид Бекхэм посмотрел документальный фильм про себя и разочаровался в собственной внешности. Тогда инсайдеры рассказали, что футболисту не понравилось, как выглядело его лицо на экране. Также он расстроился из-за своей небрежной укладки.

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      Карина Черных
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