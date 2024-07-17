Долги россиян перед налоговой резко выросли

Просроченная задолженность россиян перед ФНС в 2023 году выросла в 1,3 раза

Просроченная задолженность россиян перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в 2023 году выросла в 1,3 раза. О резком увеличении долгов со ссылкой на данные Счетной палаты сообщает РБК.

Наибольший прирост задолженности произошел по налогу на прибыль организаций — она подскочила в 3,3 раза (плюс 117 миллиардов рублей). Просроченный долг поднялся на 12 процентов или на 2,4 миллиарда. На втором месте — налог на добавленную стоимость (НДС), задолженность по его уплате выросла на 116,7 миллиарда (плюс 27 процентов), а просрочка по нему — на 71,4 миллиарда рублей (плюс 18 процентов).

Общая задолженность за год выросла до 1,325 триллиона рублей. Как отмечают в налоговой, такой прирост обусловлен изменениями в методологии формирования бюджетной отчетности и носит больше технический характер. На самом деле платежная дисциплина граждан увеличилась в 1,5, а количество должников сократилось в 1,7 раза.

Всего в консолидированный бюджет в 2023 году поступило 36,183 триллиона рублей доходов, администрируемых ФНС (плюс восемь процентов год к году). Таким образом просроченная задолженность составляла 3,6 процента от собранных налогов.

Вместе с тем совокупная дебиторская задолженность по доходам ФНС (долги по налогам, сборам и другие), увеличилась вдвое, до 2,37 триллиона рублей

С января по май 2024 года поступления налогов в бюджет выросли до 22,3 триллиона рублей. По данным ФНС, поступления в годовом выражении выросли на 32 процента. При этом в федеральную казну было перечислено 10,1 триллиона рублей (плюс 47 процентов). Ранее глава ведомства прогнозировал, что прирост составит порядка 12 процентов — поступления составят 52,5 триллиона рублей. Также в ФНС подсчитали, что за январь-май бюджет получил более 57 миллиардов рублей от повышенного НДФЛ для россиян, которые получают более пяти миллионов рублей в год.