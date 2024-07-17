Европарламент осудил визит премьера Венгрии в Россию

Европарламент осудил визит Орбана в Россию с мирной миссией

Европарламент (ЕП) в своей первой резолюции после выборов осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с мирной миссией. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте законодательного органа.

«Парламент осуждает (...) недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Российскую Федерацию, который не представлял ЕС и являлся вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики ЕС», — говорится в документе.

Отмечается, что Венгрия должна понести последствия за эти действия. В резолюции также подчеркивается «неуместность» предполагаемых Орбаном миротворческих усилий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерение европейских стран оказывать Украине военную помощь является ответом на мирную инициативу Орбана. По его словам, европейцы пытаются изобличать венгерского премьера и полностью дезавуировать его полномочия.