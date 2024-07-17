Открыта новая маломассивная галактика Ворон А

arXiv: открыта новая маломассивная и изолированная галактика Ворон А

Астрономы Университета Аризоны в Тусоне открыли новую маломассивную галактику в созвездии Ворона. Об этом сообщается в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.

Ворон А имеет относительно небольшую массу, богата газом и изолирована. Открытие стало возможным благодаря проекту SEmi-Automated Machine LEarning Search for Semi-resolved galaxies (SEAMLESS), который использует метод маскировки излучения ярких звезд и галактик, а затем фильтрует изображения для выявления слабых протяженных источников.

Галактика Ворон А была впервые обнаружена при анализе изображений, полученных с помощью Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Повторные наблюдения с использованием телескопа Магеллана Клея и радиоинтерферометра Very Large Array (VLA) подтвердили статус Ворона А как галактики малой массы. Она имеет нерегулярную структуру с доминированием молодых голубых звезд на восточной стороне.

Ворон А напоминает Leo P, небольшую звездообразующую нерегулярную галактику в созвездии Льва. Эффективный радиус Ворона А (радиус, в пределах которого излучается половина всего излучаемого галактикой света) составляет 834 световых года, а звездная масса несколько превышает массу Leo P. Галактика содержит множество молодых звезд возрастом до 200 миллионов лет и богата газом, но не имеет областей ионизированного межзвездного атомарного водорода.

Расстояние до Ворон А составляет около 11,3 миллиона световых лет, и в радиусе 3,3 миллиона световых лет от нее нет других галактик. Это делает Ворон А отличной целью для последующих наблюдений с более высоким разрешением в радио- и оптическом диапазонах.