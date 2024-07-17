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20:26, 19 июля 2024Забота о себе

Гинеколог назвала надежные способы защиты от нежелательной беременности

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Существует множество типов контрацепции, различающихся удобством применения и эффективностью, рассказала акушер-гинеколог клиники сети Medical On Group Инесса Саакян. Надежные способы защиты от нежелательной беременности врач назвала «Ленте.ру».

«На данный момент наиболее эффективным способом гормональной контрацепции является контрацептивный имплантат, содержащий гормон гестагенового ряда. Эффективность контрацептивного импланта достигает более чем 99,8 процента», — отметила Саакян.

Эффективным методом контрацепции она также назвала внутриматочную гормоносодержащую систему. «Внутриматочная система может использоваться до пяти-шести лет в зависимости от дозы содержащегося в ней гормона, а имплант — в течение трех лет», — объяснила врач.

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Если по каким-то причинам женщина не рассматривает для себя эти варианты, эффективным для нее способом контрацепции Саакян назвала противозачаточные таблетки, контрацептивное кольцо или контрацептивный трансдермальный пластырь. Во всех этих случаях контрацептивный эффект обеспечивают поступающие в организм гормоны, которые подавляют овуляцию и при правильном применении надежно предотвращают зачатие, дополнила акушер-гинеколог.

«Важно помнить, что другие методы — барьерный метод, прерванный половой акт, календарный метод, метод послеродовой лактационной аменореи — могут использоваться, если пара потенциально готова к незапланированной беременности», — подчеркнула доктор.

Ранее акушер-гинеколог Евгений Шиповский развеял популярные мифы о менструации. Он назвал неверными убеждения, что во время месячных нельзя заниматься спортом и нужно терпеть боль.

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      Вера Владзиевская
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