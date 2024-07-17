Глава МИД Венгрии допустил вторую конференцию по Украине в этом году

Глава МИД Венгрии Сийярто: второй саммит по Украине может пройти в этом году

Второй саммит по Украине может пройти в этом году, на нем должна быть представлена Россия. Второй раунд конференции допустил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили», — сказал дипломат.

Он отметил прошедшую в июне в Швейцарии конференцию, однако подчеркнул, что, если за столом переговоров сидит только одна из двух сторон, успех такой встречи будет весьма ограниченным.

Ранее Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии на встрече в штаб-квартире ООН заявили о недопустимости нарушения Киевом прав проживающих на Украине нацменьшинств. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны дали высокую оценку уровню российско-венгерского политического диалога.