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09:42, 17 июля 2024Ценности

Известная 59-летняя модель поделилась откровенным фото

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 59-летняя манекенщица предстала лежащей на кровати. Она позировала полностью обнаженной, приподняв ноги и голову вверх.

«Вчера я поделилась интервью, которое было три года назад. В нем я говорила о стыде. По нему я получила столько полезных комментариев о том, как мне следует принимать свой возраст и не стыдиться!» — подписала знаменитость пост, который набрал более 27 тысяч лайков.

В июне Паулина Поризкова опубликовала фото с отдыха и показала фигуру в бикини.

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      Мария Винар
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