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17:27, 17 июля 2024Забота о себе

Ким Кардашьян рассказала о самом странном испробованном ею способе бороться с псориазом

Ким Кардашьян обматывалась пищевой пленкой для борьбы с псориазом

Фото: IMAGO / Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян призналась, что испробовала множество странных методов борьбы с псориазом. Самый эффективный из них она назвала в эфире подкаста SHE MD, пишет People.

43-летняя телезвезда рассказала, что заболевание впервые проявилось, когда ей было 30. По ее словам, она перепробовала все методы, чтобы избавиться от него: пила дегтярный чай, специальные травы, пробовала целостный подход, шесть недель сидела на диете на соке сельдерея, покупала самые разные кремы и мыла.

Самый эффективный способ бороться с псориазом ей подсказал дерматолог из Беверли-Хиллз Гарольд Лансер. Кардашьян уточнила, что по его совету она наносила крем на ноги и локти, обматывалась пищевой пленкой, и в таком виде ложилась спать. «Я звучала как Железный Дровосек, была очень скрипучей», — поиронизировала она. По ее словам, совет оказался рабочим и постепенно кожа на теле зажила.

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      Екатерина Улитина
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