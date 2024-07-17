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09:57, 17 июля 2024Культура

Коллеги Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер

Коллеги актера Шаламе пожаловались на его грубость на съемочной площадке

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Коллеги американского актера Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер. Слова членов съемочной группы нового проекта звезды приводит Пятый канал.

Работники заявили, что Шаламе запрещал встречаться с ним взглядом и разговаривать на площадке. Когда артист случайно попал в кадр на телефоне младшего помощника продюсера, он пришел в ярость и потребовал удалить все фото с ним. После этого Шаламе вынудил продюсеров запретить использование смартфонов на площадке.

Коллеги звезды также утверждают, что он грубо вел себя по отношению к работникам площадки, настраивающим свет. Его поведение они описали как крайне эгоистичное.

Ранее стало известно, что доходы Шаламе значительно выросли на фоне успеха мюзикла «Вонка» и блокбастера «Дюна: Часть вторая».

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      Мария Рюрикова
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