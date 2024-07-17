Коллеги Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер

Коллеги актера Шаламе пожаловались на его грубость на съемочной площадке

Коллеги американского актера Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер. Слова членов съемочной группы нового проекта звезды приводит Пятый канал.

Работники заявили, что Шаламе запрещал встречаться с ним взглядом и разговаривать на площадке. Когда артист случайно попал в кадр на телефоне младшего помощника продюсера, он пришел в ярость и потребовал удалить все фото с ним. После этого Шаламе вынудил продюсеров запретить использование смартфонов на площадке.

Коллеги звезды также утверждают, что он грубо вел себя по отношению к работникам площадки, настраивающим свет. Его поведение они описали как крайне эгоистичное.

Ранее стало известно, что доходы Шаламе значительно выросли на фоне успеха мюзикла «Вонка» и блокбастера «Дюна: Часть вторая».