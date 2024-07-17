Конгрессмен рассказал о внешней политике Трампа в случае его президентства

Конгрессмен Дональдс: внешняя политика Трампа будет о мире, а не о войнах

Внешняя политика Дональда Трампа в случае его победы на выборах президента США в ноябре будет о мире, а не о войнах. Об этом рассказал конгрессмен Байрон Дональдс, пишет РИА Новости.

«Эти выборы об американском образе жизни. О сильной внешней политике. Не о строительстве нации, не о нескончаемых войнах, а о мире, к которому приведет сила», — отметил он.

По словам конгрессмена, предвыборная гонка далека от завершения. Дональдс также отметил, что нынешний глава США Джо Байден «делает ужасную работу в сфере экономики, в вопросах границы, а международная политика — беспорядок».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в субботу, 20 июля, планирует провести новый митинг в штате Мичиган. Мероприятие состоится спустя всего лишь неделю после покушения на политика.

В субботу, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.