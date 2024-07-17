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16:17, 17 июля 2024Россия

Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими солдатами

Минобороны показало видео с солдатами, освобожденными из украинского плена

Минобороны РФ показало видео с освобожденными из украинского плена российскими солдатами. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видны заходящие в автобус военнослужащие. Рассевшись по местам, бойцы закричали «Слава России!». Один из них передал привет своей семье.

На других кадрах можно увидеть автобусы, везущие освобожденных солдат, а также одного бойца, который звонит по телефону дочери.

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17 июля стало известно, что Москва вернула из украинского плена 95 военнослужащих. Столько же пленных украинцев было передано Киеву. По сообщению Минобороны, переговоры проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Telegram-канал Mash утверждает, что в Белгородской области недалеко от места, где планировался обмен, произошла атака украинского дрона-камикадзе на вышку сотовой связи.

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      Никита Абрамов
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