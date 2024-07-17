Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими солдатами

Минобороны показало видео с солдатами, освобожденными из украинского плена

Минобороны РФ показало видео с освобожденными из украинского плена российскими солдатами. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видны заходящие в автобус военнослужащие. Рассевшись по местам, бойцы закричали «Слава России!». Один из них передал привет своей семье.

На других кадрах можно увидеть автобусы, везущие освобожденных солдат, а также одного бойца, который звонит по телефону дочери.

17 июля стало известно, что Москва вернула из украинского плена 95 военнослужащих. Столько же пленных украинцев было передано Киеву. По сообщению Минобороны, переговоры проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Telegram-канал Mash утверждает, что в Белгородской области недалеко от места, где планировался обмен, произошла атака украинского дрона-камикадзе на вышку сотовой связи.