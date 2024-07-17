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17:27, 17 июля 2024Экономика

Москвичам назвали время прекращения египетских ночей

Синоптик Вильфанд: египетские ночи уйдут в Москве после 18 июля

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

«Египетские» ночи прекратятся в Москве уже после пятницы, 18 июля. Таким прогнозом с РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в центре европейской России меняется погодный режим. Изменения обусловлены приближением фронтального раздела с облачностью и осадками с запада к столице. В ночь на четверг, 18 градусов, в Москве все еще будет плюс 18-20 градусов, в центре города — до 23-24. «Но это последняя такая ночь», — заявил синоптик. Ожидается, что днем в четверг температура понизится до 26-28 градусов по Цельсию.

Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала в столичном регионе в четверг, 18 июля, а также в ночь на пятницу, 19 июля, дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра до 12-17 метров в секунду. Дождь с грозой также ожидается в ночь на четверг, 17 июля.

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