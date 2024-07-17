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21:01, 17 июля 2024Из жизни

Мужчина чуть не лишился 88 миллионов рублей из-за забывчивости

The Providence Journal: в США мужчина выиграл $1 млн в лотерею и забыл о билете

Фото: Erik Mclean / Unsplash

В США президент частного университета из штата Род-Айленд выиграл в лотерею один миллион долларов (88,4 миллиона рублей) и чуть не лишился их из-за забывчивости. Об этом сообщает The Providence Journal.

Иоаннис Миаулис купил билет лотереи Mega Millions еще 2 февраля. Мужчина признался, что играл в лотерею нечасто и знал, что шанс на победу мизерный. В результате он положил билет в ящик стола и сразу же забыл о нем.

В июле Миаулис случайно обнаружил купленный зимой билет и решил проверить его. Оказалось, что он выиграл миллион. После уплаты налогов он получил 700 тысяч долларов (около 62 миллионов рублей).

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Американец рассказал, что решил пожертвовать часть денег родному университету, а также благотворительной организации, которой давно помогает. Некоторую сумму он распределит между родными, а оставшиеся деньги положит на свой счет в пенсионном фонде.

Ранее сообщалось, что жительница США впервые сыграла в лотерею и выиграла 31,2 тысячи долларов. Женщина проводила время с друзьями и решила ради разнообразия сделать ставку в виртуальных скачках.

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      Никита Савин
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